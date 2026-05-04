Ulisse riparte ‘Sulle note di New York’

Da davidemaggio.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al via questa sera, lunedì 4 maggio, la nuova stagione di Ulisse – Il Piacere della Scoperta, il programma di Rai Cultura condotto da Alberto Angela, in onda in prima serata su Rai 1. Anticipazioni e ospiti del 4 maggio 2026. Dopo l’ottimo riscontro di pubblico registrato lo scorso anno con lo speciale Sulle note di Londra, la nuova stagione si apre, ancora una volta, con una puntata all’insegna della musica. Quest’anno Alberto Angela attraverserà l’Atlantico per raccontare un’altra città che ha un legame profondo con la musica: la Grande Mela, con Sulle note di New York. Un viaggio sonoro per la città, dove ogni set sarà abbinato a una canzone o a un artista statunitense.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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