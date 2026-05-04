Lunedì 4 maggio torna in prima serata su Rai1 “Ulisse, il piacere della scoperta”, il programma di Rai Cultura condotto da Alberto Angela. La trasmissione si propone di esplorare vari aspetti della storia e della cultura, offrendo al pubblico un viaggio tra le grandi città e le meraviglie del mondo. La puntata in programma si intitola “Sulle note di New York”.

Lunedì 4 maggio torna in prima serata su Rai1 “Ulisse, il piacere della scoperta”, il programma di Rai Cultura condotto da Alberto Angela. Una nuova stagione che si apre nel segno della musica e che promette un viaggio affascinante tra cultura, storia e sonorità che hanno reso celebre una delle città più iconiche del mondo. Dopo il successo dello scorso anno con “Sulle note di Londra”, questa volta Alberto Angela attraversa l’Atlantico per raccontare New York attraverso le sue canzoni, i suoi artisti e le atmosfere che hanno segnato intere generazioni. Un viaggio tra cielo e musica sopra Manhattan. La puntata si apre in uno dei luoghi simbolo della città: l’Empire State Building.🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Ulisse, il piacere della scoperta: Alberto Angela porta il pubblico “Sulle note di New York”

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