ULISSE | ALBERTO ANGELA RIPARTE DA NEW YORK TRA LUOGHI E CANZONI STRACULT

Lunedì 4 maggio torna in prima serata su Rai1 “Ulisse, il piacere della scoperta”, il programma di Rai Cultura condotto da Alberto Angela. La nuova edizione parte da New York, dove si esploreranno luoghi iconici e si ascolteranno canzoni considerati cult. Lo show prosegue con un viaggio tra storia, cultura e musica, con puntate che si concentrano su diverse città e temi legati al patrimonio artistico e sociale.

Lunedì 4 maggio torna in prima serata su Rai1 “Ulisse, il piacere della scoperta”, il programma di Rai Cultura condotto da Alberto Angela. La nuova stagione si apre all’insegna della musica. Dopo il grande successo registrato lo scorso anno con “ Sulle note di Londra “, quest’anno Alberto Angela attraverserà l’Atlantico per raccontare un’altra città che ha un legame profondo con la musica: la Grande Mela, con “ Sulle note di New York “. Un viaggio sonoro per la città, dove ogni set sarà abbinato a una canzone o a un artista statunitense. La puntata si aprirà sospesa tra cielo e acciaio, all’ultimo piano del suo grattacielo simbolo, l’ Empire State Building.🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - ULISSE: ALBERTO ANGELA RIPARTE DA NEW YORK TRA LUOGHI E CANZONI STRACULT Notizie correlate Alberto Angela torna nella Galleria Borbonica per "Ulisse, il piacere della scoperta"“Oggi è andata così! Alberto Angela per la quinta volta in Galleria Borbonica per una nuova puntata di Ulisse”, è il post con il quale Gianluca... Ulisse - Il piacere della scoperta con Alberto Angela: lo speciale su VersaillesTorna stasera, lunedì 2 marzo 2026, in prima serata su Rai 1 una nuova puntata speciale di Ulisse, il piacere della scoperta. Contenuti e approfondimenti Ulisse di Alberto Angela torna stasera in tv: tutte le canzoni, i luoghi e le storie di Sulle note di New YorkAlberto Angela torna su Rai 1 con 4 nuove puntate di Ulisse Il piacere della scoperta: la prima è Sulle note di New York. Anticipazioni. style.corriere.it «Ulisse: il piacere della scoperta» in tv: puntate, anticipazioni, tutto quello che c'è da sapereLa nuova stagione del programma di Alberto Angela parte lunedì 4 maggio in prima serata su Rai 1 con «Sulle note di New York» ... corriere.it