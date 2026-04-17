Alberto Angela torna nella Galleria Borbonica per Ulisse il piacere della scoperta

Alberto Angela ha visitato nuovamente la Galleria Borbonica per registrare una nuova puntata del suo programma televisivo. Questa è la quinta volta in cui il conduttore si reca nel sito, come annunciato dal patron della Galleria attraverso un post sui social. La registrazione si è svolta nel corso della giornata, coinvolgendo il team di produzione e il personale della struttura. La presenza di Angela ha attirato l’attenzione di visitatori e appassionati di storia e archeologia.

“Oggi è andata così! Alberto Angela per la quinta volta in Galleria Borbonica per una nuova puntata di Ulisse”, è il post con il quale Gianluca Mimin, patron della Galleria Borbonica annuncia la presenza di Alberto Angela nel giorno in cui registra una nuova puntata di “Ulisse, il piacere della.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Ulisse - Il piacere della scoperta con Alberto Angela: lo speciale su VersaillesTorna stasera, lunedì 2 marzo 2026, in prima serata su Rai 1 una nuova puntata speciale di Ulisse, il piacere della scoperta. Ulisse, il piacere della scoperta: le anticipazioni del programma di Alberto Angela su Rai 1Ulisse – Il piacere della scoperta è il programma condotto da Alberto Angela che torna con una puntata speciale su Rai 1. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Alberto Angela conduce Passaggio a Nord Ovest; Alberto Angela torna a Napoli: nuova puntata sui tesori della città; Alberto Angela torna nella Galleria Borbonica per Ulisse, il piacere della scoperta; Alberto Angela e la missione Artemis 2 sulla Luna: Le notti dell'Apollo 8 nelle storie che vivevo con papà. Alberto Angela guida la nuova stagione di Noos sulla conoscenza su Rai1Noos – L’avventura della conoscenza torna su Rai1 con Alberto Angela Il divulgatore scientifico Alberto Angela torna su Rai1 con la nuova edizione 2 ... assodigitale.it Alberto Angela in Abruzzo su Passaggio a Nord OvestL’Abruzzo torna protagonista della grande divulgazione televisiva grazie a una nuova puntata di Passaggio a Nord Ovest, il celebre programma culturale condotto da Alberto Angela, in onda ogni sabato a ... laquilablog.it Alberto Angela è tornato a Napoli per registrare una nuova puntata di Ulisse dedicata alle meraviglie della città partenopea. Ad anticiparlo è stato Gianluca Minin, geologo e patron della Galleria Borbonica, via social. Il celebre divulgatore scientifico, particolar - facebook.com facebook