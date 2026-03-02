Ulisse - Il piacere della scoperta con Alberto Angela | lo speciale su Versailles

In questa puntata speciale, Alberto Angela guida gli spettatori attraverso la storica residenza di Versailles, svelando dettagli e angoli che raramente vengono mostrati. Il programma si concentra sulla bellezza e sulla storia del luogo, offrendo uno sguardo approfondito e inedito sulla residenza reale. La puntata presenta immagini e spiegazioni che mettono in luce aspetti poco noti di Versailles.

Torna stasera, lunedì 2 marzo 2026, in prima serata su Rai 1 una nuova puntata speciale di Ulisse, il piacere della scoperta. Questa sera Alberto Angela porta i telespettatori di Rai 1 a scoprire le meraviglie della reggia di Versailles. Un viaggio che promette di entrare non solo nelle sale più famose, ma anche dentro il meccanismo quotidiano, spesso spietato, che teneva in piedi la macchina della corte. Appuntamento alle 21.30 su Rai 1. Il programma si addentra nel cuore della vita a Versailles durante il Grand Siècle: come venivano riscaldati gli ambienti, quali musiche e balli scandivano le giornate, e quali passatempi animavano salotti e corridoi.