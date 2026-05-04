È stata annunciata ufficialmente la data del debutto di Jannik Sinner agli Internazionali d’Italia 2026, il quinto Masters 1000 dell’anno e l’ultimo grande torneo sulla terra battuta prima del Roland Garros. La partita si svolgerà a Roma, ma l’avversario dell’azzurro non è ancora stato definito. La manifestazione rappresenta un appuntamento importante nella stagione sulla terra battuta per Sinner.

Comincia ufficialmente il conto alla rovescia verso il debutto di Jannik Sinner agli Internazionali d’Italia 2026, quinto Masters 1000 dell’anno e ultimo grande evento sulla terra battuta in preparazione del Roland Garros. Il numero uno al mondo, promosso direttamente al secondo turno grazie ad un bye, giocherà il suo match d’esordio nella giornata di sabato 9 maggio. Il fuoriclasse azzurro, n.1 del seeding, presidia la parte alta del tabellone che entrerà in azione giovedì 7 con i match di primo turno e proseguirà (meteo permettendo) sabato con gli incontri di secondo turno in cui potremo finalmente vedere all’opera anche le teste di serie. Sinner non conosce ancora il nome del suo avversario, che verrà fuori dalla sfida tra l’austriaco Sebastian Ofner ed il giovane emergente americano Alex Michelsen.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ufficiale la data del debutto di Jannik Sinner a Roma: avversario da definire

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