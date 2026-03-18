Jannik Sinner, numero 2 del tabellone di singolare maschile dei Miami Open 2026, giocherà il suo primo match nel torneo nel secondo turno. L'incontro si svolgerà nella parte bassa del main draw e sarà trasmesso in diretta televisiva. Nei turni successivi, il programma prevede che la parte alta del tabellone giochi un giorno prima rispetto a quella bassa.

Jannik Sinner, numero 2 del tabellone di singolare maschile dei Miami Open 2026 di tennis, farà il proprio esordio direttamente nel secondo turno del torneo della Florida: la parte bassa del main draw nei prossimi turni giocherà un giorno dopo quella alta. Per via della suddivisione scelta dagli organizzatori, Sinner sabato 21 marzo disputerà il secondo turno e lunedì 23 giocherà il terzo. Per l’azzurro ottavi martedì 24 marzo, quarti giovedì 26, semifinali venerdì 27 e finale domenica 29 marzo. Jannik Sinner inizierà il proprio cammino contro il bosniaco Damir Dzumhur o il peruviano Ignacio Buse, presidia la parte bassa del tabellone, e sul suo cammino potrebbero finire il tedesco Alexander Zverev (in semifinale), Felix Auger-Aliassime (ai quarti), Andrey Rublev (agli ottavi), e Corentin Moutet (al 3° turno). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Definita la data del debutto di Sinner a Miami: avversario, tv, programma turni successivi

Articoli correlati

Definito il giorno del debutto di Jannik Sinner a Indian Wells. Le date degli eventuali turni successiviVenerdì 6 marzo è in programma l’esordio di Jannik Sinner al Masters1000 di Indian Wells.

Quando gioca Jannik Sinner a Miami? L’orario del sorteggio e le due ipotesi di data per il debuttoQuando giocherà Jannik Sinner a Miami? Il numero 2 del mondo ha trionfato ieri nella finale del Masters 1000 di Indian Wells.

Una selezione di notizie su Definita la data del debutto di Sinner...

Discussioni sull' argomento Rinvio Fiandre Cesenati: Ciclismo UISP Forlì Cesena; Donata Columbro presenta il libro Perché contare i femminicidi è un atto politico; Pubblicato l'avviso di stabilizzazione del personale al Ministero della Giustizia assunto con il PNRR; Portavoce del Ministero degli Esteri iraniano: il leader supremo ferito ma in buone condizioni.

Definita la data del debutto di Sinner a Miami: avversario, tv, programma turni successiviJannik Sinner, numero 2 del tabellone di singolare maschile dei Miami Open 2026 di tennis, farà il proprio esordio direttamente nel secondo turno del ... oasport.it

L'Iran bussa alle porte del Messico come ultima spiaggia. Definita dal presidente statunitense Donald Trump "una presenza inappropriata per la loro vita e sicurezza", la nazionale di calcio asiatica, qualificatasi al Mondiale della prossima estate, tenta la strada - facebook.com facebook

- È stata definita la data della partita da recuperare: Martedì 17 marzo 19:00 Kybunpark Maggiori info buff.ly/aGdxNCE #noibianconeri #fclugano #lug x.com