Chi affronta Jannik Sinner agli ottavi di Montecarlo? Prossimo avversario con incognita | definita la data

Jannik Sinner ha superato il primo turno al Masters 1000 di Montecarlo con una vittoria netta contro un avversario francese, chiudendo in due set 6-3, 6-0. Ora si trova agli ottavi di finale e il suo prossimo avversario sarà annunciato a breve, con la data dell’incontro già stabilita. La competizione si svolge sulla terra rossa del Principato e continua a vedere protagonisti i migliori giocatori del circuito.

Jannik Sinner ha esordito con una schiacciante vittoria al Masters 1000 di Montecarlo, travolgendo il francese Ugo Humbert con il perentorio punteggio di 6-3, 6-0 e qualificandosi agli ottavi di finale sulla terra rossa del Principato. Debutto brillante per il numero 2 del mondo, tornato sul mattone tritato dopo essersi imposto ai Masters 1000 di Indian Wells e Miami e con la concreta possibilità di guadagnare lo status di numero 1 del mondo. Il fuoriclasse altoatesino attende ora di conoscere l’identità del prossimo avversario, che dovrà affrontare nella giornata di giovedì 9 aprile, ma dovrà aspettare un giorno per apprendere il nome e il... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Chi affronta Jannik Sinner agli ottavi di Montecarlo? Prossimo avversario con incognita: definita la data A Sinner comincia a piacere anche il doppio, Jannik vince a Montecarlo con Bergs: chi si ritrova agli ottavi (e il prossimo avversario nel singolo)Pasqua in campo per Jannik Sinner, che a Montecarlo ha aperto col sorriso il torneo di doppio in coppia con il belga Zizou Bergs. Jannik Sinner si testa in doppio a Montecarlo: l’azzurro scoprirà il prossimo avversarioSi alza il sipario sul Monte-Carlo Masters e, come da tradizione, la domenica inaugurale offre i primi assaggi di una settimana che si preannuncia... Temi più discussi: Jannik Sinner in finale al Miami Open 2026 contro Jiri Lehecka: quando gioca, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; Sinner, trofei e vittorie in carriera: i record del tennista italiano; Sinner-Lehecka, finale ATP Miami in diretta TV: canale, orario, Jannik sogna il record di Federer (col dubbio meteo); Monte-Carlo, Sinner vince con Bergs: è agli ottavi nel doppio. Sinner guida la giornata di Montecarlo: in campo anche Alcaraz, Berrettini e DarderiMontecarlo, debutto per Sinner e Alcaraz nel martedì chiave del Masters 1000 Il 7 aprile 2026, al Masters 1000 di Montecarlo, il circuito ATP vive una ... assodigitale.it Jannik Sinner a Montecarlo: quadro completo degli avversari turno per turno nel tabellone ATPMontecarlo 2026, sorteggio tabellone ATP: scenari e incroci per Sinner Il sorteggio del tabellone principale del singolare maschile dell’ATP di Montec ... assodigitale.it Sinner senza pietà, Humbert demolito. Jannik, ottavi di Montecarlo contro... - facebook.com facebook Jannik Sinner e Usain Bolt Qualcosina l'hanno vinta questi due... @teozorzoli #Tennis #RolexMontecarlo #Sinner x.com