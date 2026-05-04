UeD anticipazioni settimana | l’addio di Elisabetta e Sebastiano Elisa spiazza Ciro

Le anticipazioni di Uomini e Donne per la settimana dal 4 all’8 maggio 2026 indicano diverse novità. Al Trono Over, ci saranno l’addio di Elisabetta Gigante e Sebastiano Mignosa, che lasceranno il programma. Inoltre, si prevede che Elisa sorprenderà Ciro con un gesto inaspettato. Questi episodi rappresentano alcune delle principali variazioni previste durante le puntate di quella settimana.

Le anticipazioni di Uomini e Donne delle puntate che andranno in onda nella settimana che va dal 4 all’8 maggio 2026 rivelano che al Trono Over ci saranno dei colpi di scena degni di nota, tra cui l’uscita dal programma di Elisabetta Gigante e Sebastiano Mignosa. Al Trono Classico, invece, Ciro Solimeno sarà spiazzato da un colpo di testa di Elisa Leonardi. Anticipazioni Trono Over Uomini e Donne: due coppie via, polemiche su Cinzia e Marco. Nelle prossime puntate di Uomini e Donne in onda fino all’8 maggio, Elisabetta Gigante e Sebastiano Mignosa prenderanno la parola per raccontare un epilogo inatteso sul loro rapporto. Dopo le segnalazioni trapelate nei giorni scorsi, i due ammetteranno di essersi rivisti.🔗 Leggi su Tutto.tv

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