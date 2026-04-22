Anticipazioni UeD | Sebastiano ed Elisabetta vanno via pesante segnalazione su Marco

Martedì 21 aprile è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne, dedicata principalmente al Trono Over. Durante la puntata si sono verificati diversi momenti di tensione e cambiamenti nelle dinamiche tra i partecipanti. In particolare, sono stati segnalati comportamenti di alcuni protagonisti che hanno attirato l’attenzione, tra cui un episodio che ha portato alla decisione di alcuni di lasciare lo studio. Inoltre, è stata sollevata una pesante segnalazione riguardante un altro partecipante.

Martedì 21 aprile è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Al centro dell’attenzione ci sono state molte dinamiche che hanno riguardato il Trono Over, dove non sono mancati i colpi di scena e i risvolti inattesi. Al Trono Classico, invece, Ciro Solimeno si è sbilanciato sulla scelta. Anticipazioni Trono Over UeD: annuncio di Sebastiano ed Elisabetta, Marco nei guai, abbandoni. Le anticipazioni di Uomini e Donne della registrazione del 21 aprile 2026, secondo quanto riportato su Lollo Magazine, rivelano che Sebastiano Mignosa è tornato in studio annunciando la rapida rottura con Simona Cannata. Il cavaliere ha spiegato di aver capito di avere ancora delle cose in sospeso con Elisabetta Gigante, ragion per cui ha deciso di dare un’altra chance al loro rapporto.🔗 Leggi su Tutto.tv

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