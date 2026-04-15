Durante la registrazione del 14 aprile 2026 di Uomini e Donne, una coppia del Trono Over ha deciso di lasciare il programma. Si tratta di due protagonisti di lunga data, Sebastiano e Simona. Nel corso dell'episodio, un'altra partecipante ha fatto una confessione che ha attirato l'attenzione dei presenti. La puntata è stata caratterizzata da questi eventi, che hanno suscitato discussioni tra i presenti.

Nella registrazione del 14 aprile 2026 di Uomini e Donne al Trono Over una coppia ha abbandonato il programma, stiamo parlando di Sebastiano Mignosa e Simona. Anche per un’altra coppia le cose stanno andando alla grande, al punto che si è paventata anche per loro un’uscita dalla trasmissione tra non molto, ma non solo. Passando al Trono Classico, invece, Ciro Solimeno è stato spiazzato da una confessione di Elisa Leonardi che, inevitabilmente, ha modificato alcune dinamiche inerenti anche Martina Calabrò. Anticipazioni Trono Over UeD: una coppia via, un’altra vicina all’uscita, nuove conoscenze e chiusure. Le anticipazioni di Uomini e Donne della registrazione del 14 aprile riportate su Lollo Magazine rivelano che Sebastiano Mignosa e Simona hanno deciso di formare una nuova coppia lasciando il programma insieme.🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - UeD anticipazioni: Sebastiano e Simona lasciano il programma, Elisa fa una confessione

Notizie correlate

UeD anticipazioni settimanali: avance spinte, confessione spiazzante di CiroQuesta settimana a Uomini e Donne avremo modo di assistere a diversi episodi degni di nota, sia per quanto riguarda il Trono Classico, sia per quello...

UeD anticipazioni: una scelta finisce male, Ciro Solimeno fa una grande eliminazioneLunedì 9 febbraio 2026 è stata effettuata una nuova registrazione di Uomini e Donne, durante la quale sono accaduti diversi colpi di scena.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Uomini e Donne, segnalazione su Sebastiano Mignosa: amore e abbracci con la nuova dama Simona; Uomini e Donne: Cristina Tenuta torna per Marco, Elisabetta attacca Sebastiano; Uomini e Donne, anticipazioni puntate dal 13 al 17 aprile; Uomini e donne, le anticipazioni (8 aprile): Cristina Tenuta torna in studio, Elisa Leonardi si sente offesa da un gesto di Ciro.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONI 14 APRILE 2026 | Elisa si dichiara a Ciro SolimenoLo studio di Uomini e Donne si riapre per una nuova registrazione del trono classico e over: ecco tutte le anticipazioni. ilsussidiario.net

Uomini e Donne, anticipazioni, triangolo in crisi: Martina pronta a lasciare?Ieri, martedì 14 aprile, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne: registrazione infuocata: lacrime, tensioni e colpi di scena. comingsoon.it

Anticipazioni Uomini e Donne del 14/04/26: una corteggiatrice di Ciro Solimeno confessa di essersi innamorata Ecco tutto quello che è successo nella registrazione di oggi - facebook.com facebook