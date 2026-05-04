UE i leader europei scattano la foto di famiglia al vertice della Comunità politica europea in Armenia

Durante l’ottavo vertice della Comunità politica europea in Armenia, i leader dei paesi dell’Unione Europea e dei partner regionali si sono riuniti sul palco per una foto di gruppo. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti di varie nazioni, che hanno posato insieme dopo le sessioni ufficiali. La cerimonia fotografica si è svolta in un clima di collaborazione tra le diverse delegazioni presenti.

I leader dei paesi dell’Unione Europea e dei partner regionali sono saliti sul palco per una foto di famiglia all’ottavo vertice della Comunità politica europea. Si prevede che l’incontro si concentrerà su questioni regionali e internazionali, mirando a rafforzare la cooperazione e i partenariati. Il vertice riunisce i leader dei 27 paesi dell’UE più Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Canada, Georgia, Islanda, Kosovo, Liechtenstein, Moldavia, Montenegro, Macedonia del Nord, Norvegia, San Marino, Serbia, Svizzera, Turchia, Ucraina, Regno Unito e NATO Questo articolo UE, i leader europei scattano la foto di famiglia al...🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - UE, i leader europei scattano la foto di famiglia al vertice della Comunità politica europea in Armenia South China Sea: The Next Global Flashpoint Notizie correlate Lunedì Meloni in Armenia, partecipa al vertice della Comunità politica europeaArriverà nella serata di domenica 3 maggio a Yerevan , capitale dell’Armenia, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dove lunedì 4 parteciperà... Leggi anche: Meloni arriva in Armenia per vertice Comunità Politica Europea, l'accoglienza con un mazzo di fiori Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Riunione della comunità politica europea, 4 maggio 2026; Epc summit a Yerevan, Meloni: Anticipare le crisi e non solo reagire; Von der Leyen ai leader Mediorientali: Nei momenti di crisi i legami si rafforzano; Come l’Ue cerca di sottrarre l’Armenia dagli artigli di Putin. UE, i leader europei scattano la foto di famiglia al vertice della Comunità politica europea in Armenia(LaPresse) I leader dei paesi dell’Unione Europea e dei partner regionali sono saliti sul palco per una foto di famiglia all’ottavo vertice ... stream24.ilsole24ore.com Erevan, Meloni in Armenia per la riunione della Comunità politica europea. Rutte: «Europei hanno recepito il messaggio di Trump»A Erevan, in Armenia, l'ottava riunione della Comunità politica europea. Per le istituzioni Ue sono presenti il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, le presidenti ... ilmattino.it IL VESCOVO CALVOSA NEGLI USA PER INCONTRARE LE COMUNITÀ CILENTANE - Un viaggio che unisce fede, memoria e radici. A partire dal 9 maggio Monsignor Vincenzo Calvosa, della Diocesi di Vallo della Lucania, sarà negli Stati Uniti - facebook.com facebook Meloni a Erevan, in Armeni, al vertice della Comunità politica europea: 'Concentriamoci sui nostri vicini del Mediterraneo. Anticipare le crisi e non solo reagire' #ANSA x.com