Lunedì Meloni in Armenia partecipa al vertice della Comunità politica europea

Lunedì, il presidente del Consiglio italiano ha visitato l'Armenia per partecipare al vertice della Comunità politica europea. Nel pomeriggio si è spostato a Baku, in Azerbaigian, in visita ufficiale. La giornata si è concentrata sugli incontri tra i rappresentanti dei due paesi e le discussioni sulle relazioni diplomatiche e le questioni regionali. La visita si è conclusa con incontri con i funzionari locali e dichiarazioni alla stampa.

Arriverà nella serata di domenica 3 maggio a Yerevan, capitale dell’Armenia, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dove lunedì 4 parteciperà all’ottavo vertice della Comunità Politica Europea (Cpe) per spostarsi poi nel pomeriggio a Baku, nel vicino Azerbaigian, in visita ufficiale. Mai come questa volta la centralità dell’agenda internazionale collima con quella geografica visto che Armenia e Azerbaigian sono entrambe a meno di mille chilometri dagli scenari di crisi, da una parte l’ Ucraina, dall’altra l’ Iran. E di questi temi e delle loro ripercussioni sui rapporti internazionali e sull’economia, si parlerà lunedì, anticipano fonti italiane, nei lavori della Comunità Politica Europea, che riunirà i leader di 47 nazioni europee, confermandosi luogo di dialogo informale tra Capi di Stato e di Governo.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Lunedì Meloni in Armenia, partecipa al vertice della Comunità politica europea Notizie correlate Armenia: la scommessa europea nel Caucaso dagli anni Novanta a oggi Dal 2024 ad oggi si sta assistendo a un progressivo intensificarsi dei rapporti dell’Armenia con l’Unione Europea, alimentando il dibattito sul... Accademia delle imprese europea, la palermitana Diana Sapienza al vertice della direzione regionaleGuiderà in Sicilia l'organizzazione che si occupa di promozione dei territori e dei loro prodotti. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Possibile incontro Meloni-Parmelin, in Armenia lunedì o a Roma martedì; Governo: Meloni il prossimo 4 maggio in Armenia e Azerbaigian; Il governo Meloni secondo più longevo. Ma la stabilità scivola nell’immobilismo; Guy Parmelin incontra Giorgia Meloni e Sergio Mattarella. Possibile incontro Meloni-Parmelin, in Armenia lunedì o a Roma martedìPotrebbe svolgersi nei prossimi giorni un incontro fra la premier Giorgia Meloni e il presidente elvetico Guy Parmelin, in un periodo di tensioni tra Italia e Svizzera a causa del rogo di Crans-Montan ... ansa.it Buongiorno AMICI e Buon Lunedì… Siamo tornati carichissimi con un banco spettacolare! Dalla frutta esotica alle fragole della Basilicata alle angurie dalla Sicilia, oggi vi ho portato il mondo! Per non parlare dei meloni di @ortobig dolci some lo zucchero facebook