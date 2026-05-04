La Presidente del Consiglio italiana è arrivata a Yerevan, in Armenia, per prendere parte alla riunione della Comunità Politica Europea. All’arrivo è stata accolta con un mazzo di fiori. La partecipazione all’evento si inserisce nel suo programma ufficiale e rappresenta un momento di confronto tra i paesi membri della CPE. La visita si svolge nel quadro delle attività diplomatiche legate alla collaborazione europea e regionale.

Dentro la Roma - Il futuro in mano a Gasperini tra Champions e mercato. Friedkin a caccia del ds (Agenzia Vista) Roma, 03 maggio 2026 La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata a Yerevan in Armenia dove ha partecipato alla riunione della Comunità Politica Europea (Cpe). A margine dell'evento, Meloni ha preso parte a una riunione sull'Ucraina con Volodymyr Zelensky e altri leader. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Dentro la Roma - Il futuro in mano a Gasperini tra Champions e mercato. Friedkin a caccia del ds .🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Meloni arriva in Armenia per vertice Comunità Politica Europea, l'accoglienza con un mazzo di fiori

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