Prorogata la mostra che riapre gli archivi del CRAF di Spilimbergo e invita a rileggere paesaggi e memorie della regione. In programma anche un incontro pubblico con l'autore il 18 aprile La primavera udinese porta con sé una buona notizia per appassionati di fotografia, cittadini e visitatori: la mostra "Qui intorno. Progetti fotografici per il Friuli Venezia Giulia, 1985–2014" di Guido Guidi, ospitata nelle sale del Castello di Udine, è stata prorogata fino a domenica 10 maggio. Un'estensione che amplia le occasioni di visita in uno dei periodi più favorevoli per scoprire la città e, al tempo stesso, per attraversare il territorio regionale attraverso lo sguardo misurato e rigoroso di Guidi, tra i maestri della fotografia contemporanea internazionale. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

© Udinetoday.it - “Qui intorno” fino al 10 maggio: Guido Guidi racconta il Friuli Venezia Giulia dal Castello di Udine

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