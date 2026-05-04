A Udine si svolge una maratona musicale al conservatorio, con 49 concerti previsti nell’arco della giornata. L’evento si svolge tra le sale dell’istituto dalle 10 alle 19, offrendo una varietà di performance di diversi artisti. Durante la giornata, saranno presenti anche maestri che illustreranno i segreti della liuteria, coinvolgendo il pubblico in dimostrazioni pratiche e approfondimenti sul mestiere.

? Cosa scoprirai Cosa accadrà tra le sale del Conservatorio dalle 10 alle 19?. Chi sono i maestri che mostreranno il segreto della liuteria?. Come si può provare una lezione privata con i docenti?. Dove si svolgeranno i prossimi appuntamenti musicali in provincia?.? In Breve Oltre 115 ore di lezioni aperte e 90 corsi formativi disponibili per il 2026.. Il liutaio Simeone Morassi illustra le tecniche del laboratorio d'eccellenza dalle 10:00 alle 16:00.. Il filmato centenario di Jorge Andrés Bosso viene proiettato nell'Aula 109 fino alle 16:00.. Prossimi eventi musicali previsti a Isola di Stavoli, Cormons e Ottagono nel mese di maggio.. Domenica 10 maggio il Conservatorio Tomadini di Udine aprirà le porte con ben 49 concerti programmati per celebrare l’Open Day tra le vie della città.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Udine, maratona musicale al Tomadini: 49 concerti Day

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