Tra Mantova, Parma e Cremona si svolgerà una maratona musicale con 150 concerti che coinvolgerà diverse location nelle tre città. L’evento durerà diversi giorni e coinvolgerà artisti di vari generi musicali. I concerti si terranno in spazi pubblici e locali privati, offrendo un’occasione per scoprire la scena musicale locale. La manifestazione prevede anche momenti di spettacolo e intrattenimento per il pubblico di tutte le età.

? Cosa scoprirai Come cambierà il turismo tra Mantova, Parma e Cremona?. Dove si svolgeranno i 150 concerti della maratona musicale?. Chi sarà la protagonista dell'anteprima a Cremona?. Perché queste tre città hanno deciso di sincronizzare i calendari?.? In Breve Trame sonore a Mantova prevede 150 concerti con 300 artisti dal 29 maggio al 2 giugno.. Farnese Festival a Parma dal 3 all'8 giugno con direzione artistica di Fabio Biondi.. Monteverdi Festival a Cremona dal 7 al 21 giugno con anteprima di Cecilia Bartoli.. Sinergia territoriale tra Mantova, Parma e Cremona per favorire il turismo culturale integrato.. Dal 29 maggio al 21 giugno, il triangolo formato dalle città di Mantova, Parma e Cremona si trasforma in un palcoscenico musicale senza precedenti per intensità e capillarità territoriale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maratona musicale tra Mantova, Parma e Cremona: 150 concerti in città

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