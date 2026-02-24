Guerra in Ucraina Zelensky | Fermare le esportazioni del petrolio russo è possibile – Il video

La decisione di bloccare le esportazioni di petrolio russo deriva dalla crescente pressione internazionale sulla Russia. Un leader ucraino afferma che questa misura è realizzabile e può colpire le entrate del paese aggressore. Durante un discorso pubblico, ha sottolineato la possibilità di attuare questa strategia senza compromettere le forniture globali di energia. La proposta ha suscitato reazioni tra gli alleati, che studiano le implicazioni pratiche di un eventuale embargo.

(Agenzia Vista) Kiev, 24 febbraio 2026 "Sono grato che siate venuti in Ucraina in questo giorno, a quattro anni dall’inizio dell’invasione su larga scala della Russia. L’Europa è rimasta al nostro fianco durante questi anni difficili, davvero difficili, e il nostro popolo si fida dell’Europa. Sa che non siamo soli. In molti modi, tutto questo è anche grazie ai vostri sforzi personali, al vostro lavoro e alla vostra amicizia, alla nostra amicizia. Grazie mille, Antonio. Grazie mille, Ursula. C’è ancora molto da fare e oggi Ursula, Antonio e io abbiamo discusso passi concreti che possono avvicinarci alla pace. 🔗 Leggi su Open.online

Guerra Ucraina, Zelensky: Potrebbe esserci nuovo attacco russo, attenti ad allarmi aerei – Il videoIl presidente ucraino Zelensky ha segnalato la possibilità di un nuovo attacco russo, invitando alla prudenza in caso di allarmi aerei.

Leggi anche: Ucraina, il piano in 20 punti di Zelensky per fermare la guerra: tutti i dettagli

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Le notizie di lunedì 23 febbraio sul conflitto Ucraina - Russia | Zelensky alla Bbc: Putin ha già cominciato la terza guerra mondiale; Ucraina, trilaterale Ginevra: per Zelensky nessun accordo su punti chiave; Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Kallas: Non raggiunto accordo su sanzioni Ue a Mosca; Zelensky: Mosca pianifica nuovi attacchi terroristici. Putin: Rafforziamo ancora le forze armate - Putin: La Russia continuerà a rafforzare le proprie forze armate.

Guerra in Ucraina, Zelensky: Fermare le esportazioni del petrolio russo è possibileLa7.it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. Per continuare a farlo senza costi, ci affidiamo anche alla pubblicità. Se stai utilizzando ... la7.it

Guerra Ucraina, Zelensky: Putin ha fallito gli obiettivi, Trump resti dalla nostra parteLeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina, Zelensky: 'Putin ha fallito gli obiettivi, Trump resti dalla nostra parte' ... tg24.sky.it

Quattro anni di guerra in Ucraina. Zelensky: "Nuove sanzioni Ue prima possibile". Russia: "L'operazione continua". G7: sostegno agli sforzi di Trump per la pace. Regno Unito, Francia, Germania: "Bene che Kiev riconquisti territorio". Tutti gli aggiornamenti - facebook.com facebook

4 anni di guerra in #Ucraina: Gigi Donelli da Kiev ci racconta l'Europa dei veti (Orban dice no al prestito). Poi il caso #Rogoredo con Nello Trocchia e l'inchiesta di @marziobartoloni sulla sanità italiana senza piano pandemico. tinyurl.com/3wh44swj #Effetto x.com