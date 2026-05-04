Ucraina-Russia doppio annuncio di tregua ma Kiev non si fida

La tensione tra Russia e Ucraina continua a salire con annunci contrastanti di cessate il fuoco. Nonostante le dichiarazioni di truppe che indicano una volontà di fermare le ostilità, le diffuse minacce tra le parti mantengono un clima di incertezza. Kiev ha espresso dubbi sulla reale intenzione di Mosca di rispettare eventuali accordi di pace, mentre le rispettive autorità si scambiano dichiarazioni sulle proprie posizioni.

(Adnkronos) – Tregua e minacce. La tensione sale ulteriormente tra Russia e Ucraina, con annunci incrociati di cessate il fuoco che rischiano di innescare una nuova escalation. Le forze militari russe osserveranno un cessate il fuoco unilaterale l'8 e il 9 maggio in coincidenza con la 'giornata della vittoria' con cui in Russia si celebra. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. Meteo, oggi e domani ancora pioggia e neve per due cicloni in arrivo.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Ucraina, i russi avanzano e gli ucraini si difendono

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