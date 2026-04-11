Durante le festività pasquali ortodosse, il presidente russo ha proposto una tregua, definendola simbolica. Fonti di Mosca hanno precisato che si tratta di una pausa temporanea senza effetti concreti sul conflitto. Nel frattempo, un rappresentante russo si trova negli Stati Uniti per discutere di accordi economici, mentre Kiev non ha mostrato fiducia nell'iniziativa.

Il cessate il fuoco annunciato dal presidente russo, Vladimir Putin, in occasione della Pasqua ortodossa viene presentato dal Cremlino come una misura limitata e di carattere esclusivamente umanitario. Mosca insiste sul fatto che non si tratta dell’avvio di un negoziato, ma di una pausa simbolica legata alla festività. Il portavoce Dmitry Peskov ha chiarito che la Russia non punta a una tregua temporanea, bensì a «una pace solida e duratura», perciò la sospensione delle ostilità ha un significato circoscritto e non rappresenta un cambiamento strategico. Da Kiev la lettura è più prudente. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha espresso dubbi sulla possibilità che la tregua possa trasformarsi in un passo concreto verso il dialogo. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - «Tregua di Pasqua». Kiev non si fida

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