Durante il vertice della Comunità politica europea a Erevan, la premier italiana ha partecipato a una riunione dedicata alla situazione in Ucraina, incontrando il presidente del paese coinvolto nel conflitto, insieme ad altri leader europei presenti. La discussione si è svolta a margine degli incontri ufficiali del vertice, senza ulteriori dettagli pubblicati sulle tematiche affrontate.

A margine del vertice della Comunità politica europea in corso a Erevean, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha preso parte alla riunione sull’Ucraina con il presidente Volodymyr Zelensky, insieme ad altri leader. Prima dell’inizio della riunione, Meloni ha scambiato alcune battute con il premier britannico Keir Starmer e salutato il presidente francese Emmanuel Macron. Australia, a Port Lincoln la fioritura delle alghe causa la morte di oltre 5.000 tonni New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ucraina, Meloni a Erevan partecipa a riunione con Zelensky a margine lavori Cpe

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