La presidente del Consiglio italiano si trova in Armenia, arrivata nel capoluogo di Erevan, dove si svolge l’ottava assemblea della Comunità politica europea. L’evento si tiene presso il ‘Karen Demirchyan Sports and Concert Complex’. La visita rappresenta un momento di incontro tra i rappresentanti dei paesi partecipanti alla riunione. La presenza della leader italiana sottolinea l’importanza dell’appuntamento a livello internazionale.

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è arrivata in Armenia al ‘Karen Demirchyan Sports and Concert Complex’ di Erevan dove si terrà l’ottava riunione della Comunità politica europea ( Cpe ). Al suo arrivo la premier, così come gli altri capi di Stato e di governo, è stata accolta dal primo ministro della Repubblica di Armenia, Nikol Pashinyan. Al termine degli arrivi dei partecipanti si terrà la cerimonia di apertura del vertice e la foto di famiglia. Dopo la sessione plenaria si aprirà quindi la discussione su come ‘mantenere l’unità e la coerenza europee in tempi di crisi multiple’, mentre il focus delle tavole rotonde tematiche parallele sarà da un lato ‘resilienza democratica e minacce ibride’ e dall’altro ‘connettività e sicurezza economica nella transizione verde’.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Armenia, Giorgia Meloni a Erevan per la riunione della Comunità politica europea – la diretta

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