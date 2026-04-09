Ucraina Putin annuncia un cessate il fuoco per la Pasqua ortodossa

Il presidente ha comunicato l’istituzione di un cessate il fuoco con l’Ucraina in occasione della Pasqua ortodossa, che si celebra nel fine settimana. La notizia proviene da fonti ufficiali del governo russo, che hanno diffuso questa decisione attraverso i media di stato. La misura riguarda il periodo di festa e mira a sospendere temporaneamente le operazioni militari nella regione.

Vladimir Putin ha annunciato un cessate il fuoco con l’ Ucraina per la Pasqua ortodossa, che cade nel weekend: lo riportano i media statali citando il Cremlino. La tregua inizierà alle 16 locali (le 15 in Italia) di sabato 11 aprile e durerà sino alla mezzanotte del giorno successivo. Mosca, sottolineano dall’agenzia Tass, si aspetta che Kiev segua l’esempio dichiarato dal Cremlino. Zelensky: «Sono pronto a incontrare Putin». Le trattative trilaterali tra Washington, Kiev e Mosca potrebbero riprendere a breve. Lo pensa anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che in un’intervista alla Rai chiede anche alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni di fare sentire la sua «importante» voce per fare sbloccare il pacchetto di aiuti della Ue da 90 miliardi in favore di Kiev. 🔗 Leggi su Open.online Ucraina, Putin annuncia cessate il fuoco per la Pasqua ortodossa(Adnkronos) – Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato oggi, giovedì 9 aprile, l'entrata in vigore di un cessate il fuoco per la Pasqua... Putin annuncia il cessate il fuoco con l'Ucraina per la Pasqua ortodossaVladimir Putin ha annunciato un cessate il fuoco con l' Ucraina per la Pasqua ortodossa, che cade nel weekend: lo riportano i media statali citando... Temi più discussi: Trump valuta ritiro dalla Nato: Esprimo disgusto. Cosa dicono le clausole dell'Alleanza; Corsa agli armamenti La sicurezza globale dipende da poche decisioni politiche e militari delle grandi potenze; Russia, propaganda già all’asilo: lezioni patriottiche obbligatorie per bambini dai 3 anni; Kiev attacca gasdotto. Mosca: 'Sospesi i negoziati trilaterali'. Ucraina, Putin annuncia un cessate il fuoco per la Pasqua ortodossaVladimir Putin ha annunciato un cessate il fuoco con l'Ucraina per la Pasqua ortodossa, che cade nel weekend. A riportarlo sono i media statali citando il Cremlino. La tregua inizierà alle 16 locali ( ... tg.la7.it Putin annuncia il cessate il fuoco con l'Ucraina per la Pasqua ortodossa: «Kiev segua il nostro esempio»Vladimir Putin ha annunciato un cessate il fuoco con l'Ucraina per la Pasqua ortodossa, che cade nel weekend: lo riportano i media statali citando il Cremlino. La tregua inizierà alle 16 locali (le 15 ... ilmessaggero.it Ucraina, Putin annuncia cessate il fuoco per Pasqua ortodossa x.com Putin annuncia il cessate il fuoco in Ucraina per la pace ortodossa - facebook.com facebook