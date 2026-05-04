Nella notte tra il 17 e il 18 aprile a Torre Canne di Fasano, un uomo di 41 anni è stato ucciso in seguito a una lite con un amico. La vittima è stata raggiunta da 203 colpi, principalmente sulla parte destra del corpo, presumibilmente con un cacciavite. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire l’accaduto e identificare il responsabile.

Sono 203 i colpi, la maggior parte sulla parte destra del corpo, inferti, molto probabilmente con un cacciavite, al 41enne Eros Rossi, ucciso dopo una lite nella sua abitazione a Torre Canne di Fasano, nella notte tra il 17 e 18 aprile scorsi. È quanto emerge dai primi risultati dell’autopsia eseguita dal medico legale, Biagio Solarino, il 23 aprile. In carcere con l’accusa di omicidio volontario c'è il 40enne Teodoro Cavaliere, amico della vittima. Fu lui stesso, subito dopo l’omicidio, a contattare il padre e i carabinieri raccontando «di aver agito per difendersi». Circostanze che - secondo quanto evidenziato dal gip nell’ordinanza cautelare - non troverebbero conferme.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Ucciso dall'amico dopo una lite a Fasano: 41enne trafitto con 203 colpi di cacciavite a stella

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