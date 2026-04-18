Omicidio nel Brindisino ucciso 41enne a colpi di cacciavite | arrestato un uomo

Nella notte, nel territorio di Torre Canne, frazione di Fasano nel Brindisino, un uomo di 41 anni è stato ucciso con colpi di cacciavite. Le forze dell'ordine hanno arrestato un uomo in relazione all'omicidio. La vittima è stata trovata priva di vita in un'area privata, mentre l'indagine prosegue per chiarire le dinamiche dell'accaduto. Non sono stati forniti altri dettagli sull'evento o sui motivi alla base del gesto.

Un uomo di 41 anni, Eros Rossi, è stato ucciso nella notte a Torre Canne, una frazione di Fasano, in provincia di Brindisi, a colpi di cacciavite. L’omicidio è avvenuto in una villetta della località costiera lungo la Strada Provinciale 90, al termine di una lite con un altro uomo. Il presunto assassino, come riporta il Nuovo Quotidiano di Puglia, è Teodoro Cavaliere, 40 anni. La vittima, come l’uomo fermato, era di Brindisi. Per quanto ricostruito finora, è stato lo stesso Cavaliere a contattare le forze dell’ordine confessando l’omicidio di Rossi che si trovava agli arresti domiciliari per reati in materia di sostanze stupefacenti. Tra i due – sempre secondo gli accertamenti dei carabinieri – è scoppiata una violenta lite, per motivi ancora da chiarire, che ha portato alla colluttazione e infine all’omicidio.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Omicidio nel Brindisino, ucciso 41enne a colpi di cacciavite: arrestato un uomo Notizie correlate Tragedia a Bosa, 78enne ucciso in casa a colpi di cacciavite: arrestato il figlioUn uomo di 78 anni è morto a Bosa (Oristano) in seguito a un’aggressione avvenuta nella sua casa: è stata colpito con un cacciavite. Leggi anche: Dopo una lite uccide il 'rivale' con un cacciavite, arrestato nel Brindisino Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Ucciso per un diverbio, l'ipotesi sull'omicidio del personal trainer; Cinquantenne ucciso in via Arpaia: due intercettazioni ambientali captate in carcere nel fascicolo dibattimentale; Rissa con coltelli nella notte: morto un 30enne, feriti due uomini; Portava a passeggio il cane, personal trainer 42enne ucciso a colpi di pistola - Senza Colonne News - Quotidiano di Brindisi. Omicidio nel Brindisino, ucciso un 41enne durante una liteUn uomo di 41 anni è stato ucciso la notte scorsa a Torre Canne, frazione di Fasano (Brindisi), al culmine di una lite con un altro uomo. L'omicidio sarebbe stato compiuto in una villetta alla perifer ... ansa.it Omicidio nel Brindisino, ucciso un 41enne durante una lite: un fermoLa vittima sarebbe stata colpita più volte con un cacciavite. Sono in corso le indagini ... tg24.sky.it Omicidio nelle prime ore di questa mattina a Fasano. I Carabinieri della Compagnia locale e del Nucleo Investigativo di Brindisi hanno arrestato un uomo di 40 anni, ritenuto responsabile della morte di un 41enne. I DETTAGLI https://www.trnews.it/2026/04 - facebook.com facebook Omicidio al culmine di una lite: ucciso un 41enne, individuato il killer x.com