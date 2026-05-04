Il 37enne è stato ucciso durante una discussione nel bar di viale Giovanni da Cermenate, a Milano, il 17 ottobre 2024. I gestori del locale, di 17 anni, sono accusati di aver reagito a un furto con violenza eccessiva, portando all’uso di forbiciate che hanno causato la morte. Il processo si concentra sulla valutazione della proporzionalità della loro reazione rispetto all’evento.

Hanno reagito ad un furto, ma hanno oltrepassato il limite della proporzione. È su questo confine che si è deciso il processo per la morte di Eros Di Ronza, il 37enne ucciso il 17 ottobre 2024 in un bar di viale Giovanni da Cermenate a Milano. Un’omicidio che si è consumato in pochi istanti: il tentativo di Di Ronza di rubare alcuni gratta e vinci, l’inseguimento da parte dei titolari del bar, la caduta e i colpi - oltre 40 - inferti con una forbice, che non hanno lasciato scampo all’uomo. Sono 17 gli anni di reclusione inflitti per omicidio volontario dalla Corte d’Assise di Milano a Shu Zou, 33 anni, e a Liu Chongbing, 52, rispettivamente nipote e marito della titolare del bar.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Ucciso a forbiciate per i gratta e vinci, 17 anni ai gestori del bar

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