Ucciso per aver provato a rubare Gratta e vinci la pm chiede due condanne a 14 anni per i gestori del bar

La pubblica accusa ha richiesto due condanne a 14 anni di carcere per i gestori di un bar, coinvolti in un episodio di omicidio volontario. Secondo le accuse, i due avrebbero ucciso a forbiciate un uomo che aveva tentato di rubare dei biglietti gratta e vinci. L’episodio ha avuto luogo nel locale, e la Procura ha riconosciuto l'aggravante della crudeltà nei confronti dei due imputati.

La pm ha chiesto 14 anni di reclusione per omicidio volontario con il riconoscimento dell'aggravante della crudeltà per Shu Zou e lo zio Liu Chongbing, accusati di aver ucciso a forbiciate Eros Di Ronza, che aveva tentato di rubare dei Gratta e vinci. 🔗 Leggi su Fanpage.it Eros Di Ronza ucciso a Milano, la pm chiede due condanne a 14 anni per i gestori del bar: “Fu omicidio volontario con crudeltà”Milano, 9 aprile 2026 – Fu omicidio volontario con tanto di aggravante della crudeltà, anche se resta la prevalenza dell'attenuante della... Omicidio Marco Magagna, il Pm chiede 14 anni per Stella Boggio: tra i due un rapporto tossicoOggi è il Blue Monday, uno di quei giorni che ogni anno fanno discutere: è… Il Ministero della Salute ha diffuso un avviso urgente rivolto ai... Temi più discussi: Omicidio Ara, la svolta in Appello: condannato anche Fagnoni, resta l’ergastolo per Osella Ghena; Rohan Dennis attacca i media 3 anni dopo aver ucciso la moglie Melissa Hoskins: Siete disgustosi; Ucciso a bastonate dal patrigno, la madre evita l'ergastolo in appello; Scappa dopo aver travolto il cane. Caccia al pirata della strada. La condanna di Carlettini ed Enpa. Ucciso per aver provato a rubare Gratta e vinci, la pm chiede due condanne a 14 anni per i gestori del barLa pm ha chiesto 14 anni di reclusione per omicidio volontario con il riconoscimento dell'aggravante della crudeltà per Shu Zou e lo zio Liu Chongbing ... fanpage.it Papà è ancora qui, scrisse un libro per aiutare i figli a superare la morte del padre. Ora sarà processata con l’accusa di aver ucciso il marito col FentanylRoma, 23 febbraio 2026 - In Utah una donna che aveva scritto un libro per aiutare i propri figli a superare il trauma della perdita del padre finirà a processo con l’accusa di aver avvelenato il ... quotidiano.net Domenico Lauretta è stato travolto e ucciso da un furgone in retromarcia ieri mattina, intorno alle 11, in viale Saffi, a Novi Ligure. La tragedia si è consumata sotto gli occhi dei passanti, in un tratto della “Passeggiata” solitamente frequentato da studenti e resid - facebook.com facebook Bosa, anziano ucciso con un cacciavite: arrestato il figlio x.com