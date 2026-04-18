L’allenatore di calcio ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa dell’ex portiere con cui ha lavorato al Siena, definendolo una figura fondamentale per qualsiasi tecnico. Ricorda come Manninger parlasse poco in campo, ma fosse molto efficace nel suo ruolo. Ha aggiunto che la notizia della sua morte ha causato grande dolore e ha deciso di condividere un aneddoto personale legato a lui.

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© Calcionews24.com - Beretta ricorda Manninger: «Era il massimo per qualsiasi allenatore, chiacchierava poco ma faceva tanto. La sua morte è una mazzata tremenda. C’è un aneddoto che voglio raccontarvi»

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