Un uomo di 50 anni sarà presentato giovedì davanti a un giudice a Bobigny con l’accusa di aver ucciso il suo inquilino spagnolo e di averne smembrato il corpo. Secondo le indagini, la testa dell’uomo si trovava in bagno, il tronco in una scatola di plastica e pezzi di carne erano stati trovati in una pentola. La polizia ha raccolto elementi sulla scena del crimine.

Un uomo di 50 anni sospettato di aver ucciso il suo inquilino spagnolo e di averne poi smembrato il corpo nel tentativo di disfarsene comparirà giovedì davanti a un giudice a Bobigny. La procura ha chiesto la custodia cautelare con le accuse di omicidio e profanazione di cadavere. Lo riferisce la Agence France-Presse, citando fonti giudiziarie. L’uomo è stato arrestato lunedì sera a Saint-Denis, nella periferia nord di Parigi. Durante l’interrogatorio avrebbe in parte confessato l’omicidio dell’inquilino, un cittadino spagnolo di 33 anni, indicando come possibile motivo il mancato pagamento dell’affitto. A far scattare l’allarme è stata la zia della vittima, preoccupata perché non riusciva più a contattare il nipote da diversi giorni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Uccide l’inquilino e lo fa a pezzi: “La testa era in bagno, il tronco in una scatola di plastica e c’erano pezzi di carne in pentola”

Leggi anche: Orrore a Parigi: uccide il suo inquilino dopo una lite poi lo fa a pezzi e ne cucina una parte

“Cuore ‘bruciato’, da Bolzano a Napoli in una scatola di plastica col ghiaccio secco”. Lo hanno stabilito i NasNapoli, 15 febbraio 2026 – Il cuore “bruciato” sarebbe stato trasportato da Bolzano a Napoli in un “contenitore di plastica comune” a cui era stato...

Contenuti e approfondimenti su Uccide l'inquilino e lo fa a pezzi La....

Discussioni sull' argomento Il caso dell'omicidio di Venerato Sardu riaccende il dibattito sulla crisi abitativa a Cagliari; Carmelo Cinturrino, chi è il poliziotto fermato per l’omicidio di Rogoredo: nome in codice Luca; Rifredi come Gomorra: 33enne ucciso in casa in via Giuliani. Anche i sindacati ora attaccano il degrado. Asse Vannacci-Nardella in vista? La Firenze sui giornali di sabato 28 febbraio; Omicidio a Firenze. Massacrato a coltellate dentro un appartamento.

Orrore a Parigi: uccide il suo inquilino dopo una lite poi lo fa a pezzi e ne cucina una parteL’agghiacciante scoperta in una casa di Parigi: un uomo era stato fatto a pezzi. La testa era nel bagno, un torso umano era chiuso in una scatola di plastica e altri resti erano disposti su un telo ... fanpage.it

Sky tg24. . Dopo giorni di dichiarazioni contrastanti la Casa Bianca sembra aver trovato una posizione comune sull'intervento in Iran: "Teheran uccide cittadini americani da anni, ci stava per attaccare e glielo abbiamo impedito". Donald Trump mostra ottimism - facebook.com facebook

A Milano il freddo uccide ancora e la povertà ha sempre più spesso un volto femminile. All’Opera Cardinal Ferrari, nell’ambito del Piano Freddo del Comune, ogni notte circa venti donne senza dimora trovano riparo fino all’alba. Daniela, volontaria, lavora nel x.com