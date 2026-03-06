Uccide il coinquilino perché non paga l' affitto poi lo fa a pezzi | Trovati resti in una pentola la testa era in bagno

La polizia francese ha scoperto un corpo smembrato in un complesso residenziale di Villa du Bel Air a Saint Denis. L’uomo, ucciso dal coinquilino, era stato fatto a pezzi e alcuni resti sono stati trovati in una pentola, mentre la testa era stata lasciata in bagno. L’evento è stato segnalato oggi dalle forze dell’ordine.

Il macabro ritrovamento è avvenuto in un appartamento a Saint Denis, in Francia. La polizia ha arrestato il proprietario di casa, un uomo di 50 anni, che poi ha ammesso il delitto Il corpo senza vita di un uomo, ucciso e smembrato. È la macabra scoperta fatta dalla polizia francese in un complesso residenziale di Villa du Bel Air, a Saint Denis, in Francia. Gli agenti, che stavano indagando su una denuncia di scomparsa, si sono trovati di fronte a un brutale omicidio. Il cadavere è stato rinvenuto nella notte tra lunedì 2 e martedì 3 marzo: la vittima è un uomo di 33 anni, di origini spagnole. Il proprietario dell'appartamento, un uomo di 50 anni, è stato arrestato come responsabile del delitto e ha confessato tutto durante l'interrogatorio, raccontando di aver ucciso il ragazzo alcuni giorni prima, in seguito a una lite. 🔗 Leggi su Today.it

