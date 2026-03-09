Tram esce dai binari per una ruota bloccata passeggeri fatti scendere | l' episodio a pochi giorni dal deragliamento con 2 morti

Un tram si è fermato fuori dai binari in un tratto di linea, lasciando i passeggeri in attesa di autobus sostitutivi. La causa è stata attribuita a una ruota bloccata, che ha costretto le persone a scendere e aspettare. L’episodio si verifica a pochi giorni da un altro incidente con deragliamento che ha provocato due morti. Nessun ferito è stato segnalato tra i passeggeri.

E' successo lunedì mattina a un mezzo della linea 15 in via Curiel. L'episodio a pochi giorni dal deragliamento con 2 morti Un tram fermo, vuoto, uscito dai binari in un tratto. E a terra i passeggeri in attesa degli autobus sostitutivi. Un altro tram è stato coinvolto da un intervento tecnico a Milano, nella mattinata di lunedì 9 marzo, dopo il deragliamento avvenuto in zona Centrale nella serata di sabato a causa di un bullone sui binari e a poco più di una settimana di distanza dal tragico incidente che venerdì 27 febbraio ha causato due morti e oltre cinquanta feriti in viale Vittorio Veneto dove un Tramlink della linea 9 si è schiantato contro un palazzo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

