Si sporge troppo col monopattino sui binari e viene investito tra un treno | 30enne gravissimo

Da ilrestodelcarlino.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 30 anni è stato investito da un treno mentre si trovava sui binari della stazione centrale di Reggio Emilia. Secondo le prime ricostruzioni, si trovava sul binario 4 a bordo del suo monopattino e si era spostato troppo in avanti, finendo sotto il convoglio. Le sue condizioni sono considerate gravissime.

Reggio Emilia, 26 marzo 2026 - Stava aspettando il treno sul binario 4 della stazione centrale di Reggio Emilia a bordo del suo monopattino. Ma si è sporto troppo oltre la linea gialla e quando è passato un treno in transito a gran velocità è stato trascinato sui binari e travolto. È ancora vivo, ma il giovane, un 30enne nordafricano, si trova in gravissime condizioni all' Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio. Al momento del trasporto in ambulanza era cosciente, ma è stata necessaria l'amputazione di entrambe le gambe. L'incidente è avvenuto poco prima delle 20. Sul posto oltre al personale sanitario del 118 è arrivata anche la polizia ferroviaria che si sta occupando di accertare la dinamica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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