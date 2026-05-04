Ubriaco e drogato aggredisce i soccorritori dell' ambulanza e pure i poliziotti

Un intervento di emergenza si è trasformato in una scena di violenza quando un uomo, sotto l’effetto di alcol e droga, ha aggredito i soccorritori dell’ambulanza e gli agenti di polizia intervenuti sul luogo. La chiamata iniziale riguardava una richiesta di aiuto per un ragazzo in difficoltà. In pochi minuti, la situazione è degenerata, e le forze dell’ordine sono state costrette a fronteggiare un comportamento aggressivo e imprevedibile.