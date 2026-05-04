Ubriaco e drogato aggredisce i soccorritori dell' ambulanza e pure i poliziotti
Un intervento di emergenza si è trasformato in una scena di violenza quando un uomo, sotto l’effetto di alcol e droga, ha aggredito i soccorritori dell’ambulanza e gli agenti di polizia intervenuti sul luogo. La chiamata iniziale riguardava una richiesta di aiuto per un ragazzo in difficoltà. In pochi minuti, la situazione è degenerata, e le forze dell’ordine sono state costrette a fronteggiare un comportamento aggressivo e imprevedibile.
Doveva essere una chiamata di routine. Un ragazzo che ha bisogno di aiuto, un'ambulanza inviata sul posto, una manciata di minuti e tutto risolto. Invece in viale Europa a Brescia è andato in scena qualcosa di molto diverso: una spirale di violenza che ha coinvolto i soccorritori, poi la polizia.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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