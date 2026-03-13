Un uomo alla guida ubriaco ha causato un incidente stradale a La Spezia. Le analisi del sangue eseguite all’ospedale San Bartolomeo di Sarzana hanno confermato la presenza di alcol nel suo organismo. Durante gli esami, l’avvocato del conducente non era presente. L’uomo è stato quindi assolto.

La Spezia, 13 marzo 2026 – Ha provocato un incidente stradale guidando in stato di ebbrezza, confermato dalle analisi effettuate all’ospedale San Bartolomeo di Sarzana. Ma l’esame del sangue è stato effettuato in assenza del suo avvocato non essendo stato informato della possibilità di poterlo contattare come poi emerso dagli atti finiti a processo. Inoltre il sessantenne non aveva neppure firmato nessun consenso al prelievo ematico. Quindi è stato assolto perché il fatto non sussiste, sia pure con formula dubitativa. L’episodio ha visto come protagonista un uomo residente a Sarzana che perdendo il controllo della sua automobile in via Cisa a Santo Stefano Magra ha provocato un incidente stradale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Alla guida ubriaco, provoca incidente. Assolto: durante gli esami del sangue non era presente l’avvocato

Articoli correlati

Leggi anche: Si mette alla guida ubriaco e provoca un incidente, denunciato

Mondragone, ubriaco alla guida di una moto senza targa provoca incidente: denunciato conducenteUbriaco alla guida di una moto senza targa e con il telaio contraffatto rimane coinvolto in un grave incidente.

Una selezione di notizie su Alla guida ubriaco provoca incidente...

Argomenti discussi: Alla guida ubriaco, provoca incidente. Assolto: durante gli esami del sangue non era presente l’avvocato.

Alla guida ubriaco, provoca incidente. Assolto: durante gli esami del sangue non era presente l’avvocatoLa Spezia, 13 marzo 2026 – Ha provocato un incidente stradale guidando in stato di ebbrezza, confermato dalle analisi effettuate all’ospedale San Bartolomeo di Sarzana. Ma l’esame del sangue è stato ... lanazione.it

Autotrasportatore ubriaco alla guida del camion in centro a BolzanoFermato dalla polizia locale, il conducente ha provocato anche un lieve incidente stradale. È stato denunciato ... rainews.it