Si mette alla guida ubriaco e provoca un incidente denunciato

Un uomo di 45 anni, ubriaco al volante, ha causato un incidente a Città di Castello coinvolgendo tre auto. La polizia è intervenuta subito dopo aver ricevuto la segnalazione e ha fermato il conducente, che aveva un tasso di alcol nel sangue superiore ai limiti consentiti. L’uomo ha ammesso di aver bevuto prima di mettersi alla guida. La dinamica dell’incidente si è svolta lungo una strada trafficata, provocando disagi e danni materiali. La vicenda rimane sotto indagine da parte delle forze dell’ordine.

È successo a Città di Castello. Per l’uomo è scattato il ritiro della patente Si mette alla guida urbiaco e provoca un incidente coinvolgendo tre veicoli. È successo a Città di Castello dove un uomo di 45 anni è stato denunciato dalla polizia per guida in stato di ebbrezza. Da quanto ricostruito dai poliziotti il controllo è scattato a seguito di un incidente stradale provocato dall'uomo che ha coinvolto tre veicoli. Sul posto, gli agenti hanno notato il 45enne in evidente stato di alterazione. L'uomo è stato sottoposto ad alcol test che ha dato esito positivo. Per questo motivo, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

