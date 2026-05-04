Nelle classifiche musicali internazionali, i TXT si sono posizionati in testa, con i loro ultimi album che occupano i primi posti nelle classifiche World Albums. Al contrario, gli Stray Kids continuano a mantenere tre dei loro album nella top ten, dimostrando una presenza costante. Questa situazione evidenzia le dinamiche di vendita e popolarità di alcuni artisti nel mercato musicale globale.

? Cosa scoprirai Chi riuscirà a scalzare i TXT dalle prime posizioni?. Come fanno gli Stray Kids a mantenere tre album in classifica?. Perché i vecchi successi dei BTS resistono ancora ai nuovi debutti?. Quali artisti riusciranno a superare la resistenza dei veterani?.? In Breve PLAVE debutta al secondo posto con il mini album Caligo Pt.2. CORTIS mantiene la quarta posizione dopo 33 settimane con COLOR OUTSIDE THE LINES. BTS occupa la quinta posizione con l'album Proof dopo 202 settimane. Stray Kids registra tre titoli in classifica tra la 22ª e la 92ª settimana. I dati della classifica World Albums relativi alla settimana conclusa il 2 maggio vedono i TXT occupare la vetta con il nuovo mini album intitolato 7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - TXT trionfano in classifica: i nuovi debutti scalano le World Albums

Notizie correlate

Leggi anche: TXT trionfano su Music Core: Stick With You conquista il primo posto

San Giovanni-Uyba 2-3: le bustocche volano ai playoff e scalano la classificaIn una sfida estremamente combattuta sul campo di Cervia, la Eurotek Laica UYBA ha assicurato l’ingresso ai playoff dopo una lunga maratona di gioco,...