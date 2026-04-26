Il gruppo musicale TXT ha vinto il programma musicale Music Core il 25 aprile con la canzone Stick With You. Si tratta del quarto premio ottenuto dal gruppo su questa emittente televisiva. La vittoria è stata annunciata durante la trasmissione, confermando il successo del brano tra il pubblico e la giuria. La band si è distinta tra gli altri concorrenti nel corso della serata.

? Cosa sapere I TXT vincono Music Core il 25 aprile con il brano Stick With You.. Il traguardo segna il quarto trofeo musicale per il gruppo su MBC.. I TXT hanno conquistato il loro primo premio nella storia di Music Core il 25 aprile con il brano Stick With You, superando la concorrenza diretta con un punteggio di 8.308 punti. Durante l’edizione del programma trasmessa da MBC, i candidati per il primato erano tre: i TXT con la loro traccia Stick With You, gli AKMU con Joy, Sorrow, A Beautiful Heart e i PLAVE con Born Savage. Il traguardo raggiunto dai TXT rappresenta il loro quarto trofeo in uno show musicale, segnando un momento storico per il gruppo che non aveva mai prima ottenuto la vetta su questo specifico palco televisivo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - TXT trionfano su Music Core: Stick With You conquista il primo posto

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