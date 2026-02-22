San Giovanni-Uyba 2-3 | le bustocche volano ai playoff e scalano la classifica

La vittoria di San Giovanni-Uyba 2-3 ha portato la squadra bustocca ai playoff, dopo una partita intensa e combattuta. La causa principale è stata la forte determinazione delle giocatrici, che hanno resistito agli attacchi avversari fino all’ultimo set. La squadra ha mostrato un'organizzazione efficace e una buona capacità di rimonta, conquistando punti fondamentali nel finale. Ora, la formazione si prepara a nuove sfide, con l’obiettivo di mantenere alta la concentrazione.

In una sfida estremamente combattuta sul campo di Cervia, la Eurotek Laica UYBA ha assicurato l'ingresso ai playoff dopo una lunga maratona di gioco, conclusasi al quinto set. Una partita densa di contenuti tattici, leadership in prima linea e momenti decisivi che hanno premiato la determinazione delle biancorosse di fronte a un San Giovanni in Marignano competitivo e in gran spolvero. Nell'avvio, l'inizio è stato bilanciato ma Kochurina ha trovato l'ace che ha imposto il primo sussulto alle padrone di casa (10-7). Eckl ha allungato, e Brancher insieme a Nardo hanno guidato il parziale fino al 14-9.