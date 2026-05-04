In un articolo pubblicato su Tuttosport, vengono riportate le ultime notizie riguardanti l’Inter, campione d’Italia. Tra i temi trattati ci sono le voci su alcuni giocatori come Chivu, Lautaro, Thuram e Barella. La notizia è stata pubblicata il 4 maggio 2026 e si rivolge ai lettori di JustCalcio.com, offrendo un’analisi completa sulle ultime novità riguardanti la squadra nerazzurra.

2026-05-04 00:08:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato di Tuttosport: Chivu parla ai microfoni di Dazn dopo il successo con il Parma che ha consegnato matematicamente il titolo di campioni d’Italia all’Inter: “Ero già nella storia dell’Inter, qualcosa da giocatore l’ho vinto. Sono contento per giocatori, società e questi straordinari tifosi che hanno dovuto subire la narrativa dello scorso anno, lo sfottò, quelli che hanno sempre cercato di denigrare questa squadra. Sono rinati e hanno trovato la motivazione per fare una stagione competitiva, sono contento per loro perché è il 21° Scudetto ed è un altro pezzo di storia di questa straordinaria società”.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Tuttosport – Chivu, Lautaro, Thuram, Barella: le voci dell’Inter campione d’Italia

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Una raccolta di contenuti

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Marcus Thuram non ha dubbi #Tuttosport #Thuram #Inter x.com

Poche parole, ma di grande impatto, per descrivere il proprio stato d'animo dopo il match con il Verona. Così Bremer sul proprio profilo Instagram #Tuttosport #Juventus #Bremer - facebook.com facebook