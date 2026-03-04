Chianina & Syrah è tutto pronto A Jarno Trulli il Premio Buon vivere Città di Cortona

A Jarno Trulli è stato assegnato il Premio Buon vivere alla fine della IX edizione di «Chianina & Syrah» a Cortona. Il festival del buon vivere si svolge questo fine settimana, con un'appendice dedicata agli operatori di settore prevista per lunedì 9 marzo. L'evento si svolge ad Arezzo e coinvolge appassionati e professionisti del settore enogastronomico.

Arezzo, 4 marzo 2026 – È tutto pronto per la IX edizione di «Chianina & Syrah», il festival del buon vivere torna questo fine settimana con appendice per gli operatori di settore, lunedì 9 marzo. Il taglio del nastro si terrà venerdì 6 marzo al Teatro Signorelli alle 19,30 alla vigilia della prima delle due cene stellate (entrambe sold out). Sarà assegnato a Jarno Trulli il premio «Buon Vivere città di Cortona 2026». Il celebre ex pilota di Formula 1, è anche oggi protagonista di un progetto enologico di successo con Podere Castorani, storica cantina abruzzese situata ad Alanno (Pescara). Jarno Trulli sarà ospite sabato 7 marzo al Teatro Signorelli e domenica 8 visiterà il cuore del festival, al Centro convegni Sant’Agostino, per raccontare la propria esperienza di lavoro nel settore enologico, nella sua azienda abruzzese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

