Incendio Monte Faeta il punto del sindaco Cecchelli | Fronte del fuoco ancora lungo alcuni edifici bruciati

Il sindaco di San Giuliano Terme ha aggiornato sulla situazione dell’incendio che coinvolge il Monte Faeta, segnalando che il fronte del fuoco rimane esteso e ancora attivo. Ha aggiunto che alcuni edifici sono stati bruciati durante le operazioni di spegnimento. La questione riguarda sia la zona lucchese che quella pisana, con interventi in corso per contenere le fiamme. Le autorità monitorano costantemente la situazione per limitare i danni.

Le parole del sindaco di San Giuliano Terme sulla situazione relativa all'incendio che sta interessando il Monte Faeta sia sul fronte lucchese che su quello pisano.Tutti gli aggiornamenti in diretta.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Incendio monte Faeta, il sindaco Cecchelli: "La situazione è precipitata" Incendio sul Monte Faeta, il vento allarga il fronte del fuocoE' stata una notte molto impegnativa per le squadre di volontari dell'antincendio boschivo impegnate nell'incendio sul versante lucchese del Monte... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Incendio sul Monte Faeta, nella notte evacuate 3500 persone; Incendio sul Monte Faeta, il vento allarga il fronte del fuoco: 70 ettari bruciati; Il monte Faeta brucia da due giorni, decine di famiglie evacuate. Situazione complicata, massima prudenza; Lucca, incendio sul Monte Faeta: fiamme alimentate dal forte vento. Incendio sul monte Faeta: le notizie in diretta. Evacuate nella notte 3500 persone, 800 ettari in fumoLa situazione a cavallo delle province di Lucca e Pisa si fa sempre più difficile. Le fiamme, spinte dal cambio di direzione del vento, minacciano diversi paesi. Chiusa la statale Brennero dopo San Gi ... lanazione.it Monte Faeta, il devastante incendio non dà tregua: 3500 evacuati nella notteIl rogo sul monte Faeta ha raggiunto la frazione di Asciano, nel comune di San Giuliano Terme, imponendo l’evacuazione di circa 3500 residenti lungo la Lungomonte. notizie.it Prosegue l'emergenza per l'incendio divampato sul monte Faeta, in provincia di Lucca che da ieri pomeriggio ha raggiunto il versante pisano. Nella notte le raffiche di vento hanno continuato ad alimentare le fiamme, minacciando la frazione di Asciano nel Co - facebook.com facebook Pisa, maxi-incendio sul monte Faeta, evaucate 3.500 persone #incendio x.com