Spiaggia per disabili Di Cocco | Nessuno stop al progetto si sposta al tratto A di lungomare
Di Cocco ha annunciato che il progetto della spiaggia accessibile per disabili non si ferma, ma si sposta dal tratto B al tratto A del lungomare. La decisione nasce per motivi tecnici e logistici, e non ci sono ostacoli all’avvio dei lavori. La nuova posizione garantirà una maggiore fruibilità e sarà pronta entro l’estate. I lavori preparatori sono già in corso, e le autorità confermano l’impegno a completare l’opera.
Il progetto della spiaggia inclusiva per persone diversamente abili prosegue, anche se sarà necessario spostarlo dal tratto B di lungomare, dove era previsto, al tratto A. È l’assessore al Demanio marittimo e Turismo del Comune di Latina a rassicurare sull’avanzamento del progetto denominato “Tutti al mare”, dopo il parere negativo espresso dalla conferenza dei servizi, in seguito alla contrarietà espressa dal ministero della Cultura-Direzione Belle arti e Paesaggio. “La spiaggia inclusiva per persone con disabilità, oggetto di finanziamento da 204mila euro da parte della Regione Lazio, è confermata e faremo il massimo per realizzarla già per l’estate 2026”, spiega l’assessore Di Cocco. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
