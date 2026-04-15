Oltre il far west digitale | l' Europa vara lo scudo tecnologico per la tutela dei minori

L’Europa ha introdotto un nuovo sistema per proteggere i minori nel mondo digitale, affrontando temi che vanno dalla privacy alla connessione con l’applicazione pubblica. Con questa iniziativa si mira a regolamentare l’utilizzo delle piattaforme online, cercando di limitare comportamenti dannosi e garantire maggiori controlli. La decisione arriva mentre si discute sempre più di rischi e criticità legate alla navigazione dei giovani in rete.

Dalla privacy al collegamento con App IO, tutto sul nuovo sistema europeo per i minori. L’era dell’ impunità digitale e dello scorrimento infinito senza filtri sembra avviarsi verso un tramonto necessario. In un contesto in cui il confine tra sicurezza fisica e virtuale si fa sempre più labile, l’ Unione Europea ha deciso di rompere gli indugi, passando dalla fase di riflessione teorica a quella operativa. La Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha recentemente tracciato una linea netta, annunciando che l’architettura tecnica per una nuova applicazione dedicata alla verifica dell’età è ormai pronta al debutto. Non si...🔗 Leggi su Digital-news.it

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