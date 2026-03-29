È deceduto Giovanni Pesci, imprenditore agricolo e titolare dell’azienda Cascina delle Pantane di Vejano. Si occupava della produzione di formaggi di pecora e aveva contribuito a promuovere i prodotti della zona della Tuscia. La sua attività si concentrava sulla valorizzazione delle specialità locali e sulla crescita della propria impresa. La notizia è stata annunciata dai familiari e dai colleghi del settore.

Fratello di Roberto, morto pochi mesi fa, era titolare dell'azienda Cascina delle Pantane di Vejano e produttore di formaggi di pecora. Slow food: "Addio a un produttore autentico". Lunedì 30 marzo i funerali È morto Giovanni Pesci, imprenditore, titolare dell’azienda agricola Cascina delle Pantane di Vejano e produttore di formaggi di pecora. Si è spento a pochi mesi dal fratello Roberto, anche lui imprenditore, “dopo una lunga malattia, affrontata con grande forza, lasciando un vuoto profondo nella nostra comunità”: così l’associazione Slow Food di Viterbo e della Tuscia. Pesci viene ricordato anche per essere stato “tra i più appassionati promotori del mercato di agricoltura biologica e naturale Tuscia in Bio. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

© Viterbotoday.it - Giovanni Pesci, morto l'imprenditore agricolo: "Ha portato in alto i prodotti della Tuscia"

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