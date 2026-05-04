Agricoltura Viterbo capitale del bio | guida la riscossa nel Lazio

La provincia di Viterbo si distingue come il principale centro agricolo del Lazio, con un focus crescente sulla produzione biologica e pratiche sostenibili. Negli ultimi anni, sono aumentate le aziende che adottano metodi di coltivazione rispettosi dell'ambiente e si registra una maggiore attenzione alle tecniche di agricoltura naturale. Questo cambiamento si riflette anche nelle politiche locali, che favoriscono iniziative volte a promuovere il settore biologico e a valorizzare il territorio.

?La provincia di Viterbo si conferma il cuore agricolo del Lazio, ma con un volto nuovo che punta tutto sulla sostenibilità e sull'accoglienza. Secondo gli ultimi dati ufficiali estratti dai registri regionali, la Tuscia ha conquistato il primato assoluto per numero di aziende agricole biologiche.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Terme libere nel Lazio: la guida per un Primo Maggio a costo zero tra Viterbo e CivitavecchiaTre giorni di weekend lungo, dieci minuti di macchina da Viterbo e quattro da Civitavecchia, un paio di asciugamani nel borsone e il portafogli che... Agricoltura bio e sviluppo . Nasce il Distretto del TufoCASTELL’AZZARA Un nuovo passo verso la nascita del Distretto biologico Aldobrandesco, il progetto che punta a valorizzare l’agricoltura biologica e... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Giancarlo Turchetti eletto segretario generale della Uil Viterbo; Giancarlo Turchetti alla guida della UIL Viterbo. Agci Lazio, a Viterbo il convegno Cooperazione e Agricoltura biologicaMercoledì 19 dicembre a Viterbo il convegno Cooperazione e Agricoltura biologica, L'appuntamento è alle 10 nello Spazio Attivo - Lazio Innova in Via Faul 20, per un confronto sulla sostenibilità ... ilmessaggero.it «Io, psicologa, curo con i cavalli e l'agricoltura sociale»L'agricoltura al servizio del sociale. Chiara De Santis, psicologa ed imprenditrice agricola di Coldiretti Viterbo a capo dell'azienda Agriland Il Giardino di Filippo, si occupa di agricoltura ... ilmessaggero.it Agricoltura, tax credit sul gasolio non per serre e agromeccanica x.com Liratv. . Villaggio Coldiretti: “Coltivare bellezza e sostenibilità” "Focus sull'agricoltura del futuro" Scopri tutti i dettagli sul nostro sito! #agricoltura #eseiprotagonista #bellezza #claudiaPecoraro #mariaCarmelaSerluca #parcoPinocchio #Salerno #salernoI - facebook.com facebook