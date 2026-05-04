È deceduto il comandante che per oltre tre decenni ha guidato le forze dell’ordine nella zona della Tuscia. Con 36 anni di servizio, ha lavorato senza sosta per garantire la sicurezza nelle comunità locali. Durante il suo incarico ha coordinato operazioni e interventi in vari momenti di criticità, diventando una presenza stabile per molte persone. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il territorio.

? Cosa scoprirai Chi è il comandante che ha servito la Tuscia per decenni?. Come ha influenzato la sicurezza dei borghi locali in dieci anni?. Quali tappe hanno segnato la sua carriera iniziata a Campobasso?. Cosa cambierà a Vejano dopo la fine del suo mandato?.? In Breve Carriera iniziata nel 1991 presso la scuola allievi di Campobasso.. Servizio presso le stazioni di Vignanello nel 1995 e Nepi nel 1997.. Esperienza decennale nel radiomobile della compagnia di Ronciglione dal 2007.. Congedo per limiti di età previsto per il mese di aprile 2026.. Il luogotenente dei carabinieri Paolo Esposito lascia il comando della stazione di Vejano dopo dieci anni di servizio in questo comune della Tuscia, concludendo un percorso professionale durato 36 anni nell’Arma.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tuscia, addio al comandante di Vejano: 36 anni di servizio nell’Arma

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