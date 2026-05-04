A San Gimignano, nel cuore della Toscana, si registra un calo delle prenotazioni da parte di turisti provenienti dagli Stati Uniti. La tendenza si riflette in un aumento delle cancellazioni e delle disdette di viaggi previsti per la stagione in corso. La situazione si inserisce in un quadro di incertezze che coinvolgono il settore turistico, con effetti visibili sugli operatori locali e sulla ripresa delle visite internazionali.

San Gimignano (Siena), 4 maggio 2026 – È un tema sempre centrale, quello del turismo a San Gimignano. In questo avvio di stagione 2026 tanti, come sempre, i visitatori sotto le torri. Con una particolarità, anche questa usuale per questo periodo: sono per la maggior parte italiani, a contraddistinguere i ‘ponti di primavera’, dal più lento soggiorno sotto il 25 aprile a quello più ’aggressivo’ nei tre giorni del Primo Maggio. Un esercito turistico per lo più di lingua nostrana e con molti giovani anche se spesso prevale, osservano gli operatori, la tendenza al ’mordi e fuggi’. Il turismo italiano continua a crescere anche nel 2026 (atex.dam.standard.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Turisti e nuove incertezze. “Disdette dagli Stati Uniti”

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