Milan ottime notizie per Pulisic | convocato dagli Stati Uniti

Christian Pulisic, calciatore del Milan, è stato convocato dalla nazionale statunitense per le ultime due partite della selezione. La convocazione arriva direttamente dal commissario tecnico, Mauricio Pochettino, che ha scelto il giocatore per le gare in programma nelle prossime settimane. Pulisic, quindi, si prepara a lasciare temporaneamente i rossoneri per rappresentare gli Stati Uniti in campo internazionale.

Per gli uomini di Pochettino, prima si presenta il Belgio, poi il Portogallo di Cristiano Ronaldo. L'allenatore argentino ha selezionato attentamente ben 27 giocatori, tra cui il numero 11 rossonero: che sia la volta buona per il riscatto? Il calciatore deve ancora mettere a segno una rete nel 2026: l'ultima contro il Verona in trasferta a dicembre 2025. Ecco, di seguito, la lista completa dei convocati: Difensori: Arfsten, Freeman, McKenzie, Ream, Richards, A. Robinson, M. Robinson, Scally, Trusty . 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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