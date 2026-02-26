Cuba denuncia un tentativo d’infiltrazione via mare dagli Stati Uniti

“Abbiamo sequestrato fucili d’assalto, pistole, ordigni esplosivi di fabbricazione artigianale (molotov), giubbotti antiproiettile, binocoli telescopici e divise mimetiche”, ha aggiunto. “I membri del gruppo armato sono cubani residenti negli Stati Uniti e la maggior parte di loro ha precedenti penali”, ha precisato il ministero, che ha pubblicato i nomi di sei persone ferite e di una uccisa. Le autorità cubane hanno inoltre riferito che “un cubano inviato dagli Stati Uniti per accogliere il gruppo armato è stato arrestato sul territorio nazionale e ha confessato il suo coinvolgimento”. Il motoscafo era stato individuato al largo della costa settentrionale di Cuba, vicino a Cayo Falcones, nella provincia di Villa Clara. 🔗 Leggi su Internazionale.it

Cuba e Stati Uniti sull’orlo dello scontro: cosa cambia dopo la sparatoria in mareUn’imbarcazione veloce con targa statunitense è stata teatro di un violento confronto armato al largo delle coste centro-settentrionali di Cuba.

Gli Stati Uniti permetteranno la vendita del petrolio venezuelano a CubaMercoledì sera il dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha detto che autorizzerà nuove licenze per la rivendita del petrolio venezuelano per uso...

