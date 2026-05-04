Turista tedesco trovato morto nel Sele | si era ribaltato in kayak

Un uomo tedesco di 72 anni è stato trovato senza vita alla foce del fiume Sele, dopo essere scomparso durante un'uscita in kayak. Le forze dell'ordine di Agropoli stanno conducendo le indagini per chiarire quanto accaduto. Il corpo è stato recuperato nelle acque vicino alla foce, dove si era verificato il ribaltamento del kayak. La polizia sta analizzando i dettagli dell’incidente.

Ritrovato alla foce del Sele il corpo di un 72enne tedesco: era disperso dopo un’uscita in kayak, indagini dei Carabinieri di Agropoli.. È di un turista tedesco di 72 anni il corpo rinvenuto questa mattina dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Agropoli. Gli uomini del capitano Giuseppe Colella hanno così chiuso le ricerche avviate dopo la denuncia della compagna dell’uomo, sporta nella serata di ieri. La donna aveva riferito che Karl Ordner si era allontanato nel pomeriggio dalla struttura ricettiva dove soggiornava, utilizzando il suo kayak. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe rimasto incastrato dopo il ribaltamento dell’imbarcazione alla foce del fiume Sele, nel territorio di Capaccio Paestum.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Turista tedesco trovato morto nel Sele: si era ribaltato in kayak Notizie correlate Si ribalta con il kayak nel fiume Sele a Paestum: morto un turista tedescoIl cadavere dell'uomo è stato rinvenuto questa mattina dai vigili del fuoco, all'interno del kayak ribaltato in acqua. Uomo di 71 anni trovato morto in un kayak ribaltato nel fiumeUn uomo di 71 anni è stato trovato morto all’interno di un kayak, ribaltato nelle acque del fiume a Capaccio, in provincia di Salerno. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Morso da un cobra allo spettacolo del mago dei serpenti: muore turista in vacanza sul mar Rosso; Capaccio, cadavere nel fiume all'interno di un kayak: è un turista tedesco; L’FBI investe nelle indagini dopo la morte e la scomparsa degli scienziati nucleari americani; Capaccio Paestum, tragedia in kayak: trovato morto turista tedesco di 72 anni nel Sele. Turista tedesco trovato morto nel suo kayakE' di un turista tedesco di settantadue anni il corpo rinvenuto questa mattina dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia dei carabinieri di Agropoli. Gli uomini del capitano G ... rainews.it Si ribalta con il kayak nel fiume Sele a Paestum: morto un turista tedescoIl cadavere dell'uomo è stato rinvenuto questa mattina dai vigili del fuoco, all'interno del kayak ribaltato in acqua ... fanpage.it Capaccio Paestum, discende torrente in kayak: muore turista tedesco - facebook.com facebook Turista tedesco muore durante una gita in alta quota sull'Etna x.com